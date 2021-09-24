Ярославцы предпочли этим летом Абхазию Турции

Ярославцы открывали для себя краткосрочные поездки и самостоятельный туризм. Фото: "Мегафон"

Такие результаты получили аналитики МегаФона, изучив с помощью BigData обезличенные данные об активности абонентов с июля по август 2021 года. Наиболее востребованными направлениями для пляжного отдыха стали республики Крым и Абхазия.

Если говорить о российских маршрутах, то в тройку самых популярных вошли Москва, Нижний Новгород и Вологда. Четвертую строчку рейтинга заняла культурная столица: Санкт-Петербург ярославцы этим летом выбирали в 1,6 раз чаще, чем южные направления - Краснодарский край и Ростовскую область.

Ярославцы открывали для себя краткосрочные поездки и самостоятельный туризм, поэтому не случайно, что на пятом и шестом месте рейтинга расположились соседи Костромская и Ивановская области. Всего в путешествиях по России ярославские абоненты израсходовали почти 750 Тб интернета, что на 44% больше, чем за сезон-2020. За время летних путешествий по стране ярославцы проговорили по телефону 346 тысяч часов, что равняется 39 годам беспрерывного общения. А интернет-трафик туристы расходовали, в основном на онлайн-развлечения: игровые сервисы, просмотр и загрузку видео в Youtube, общение в социальных сетях и мессенджерах.

Из-за частичного снятия пандемийных ограничений зарубежный туристический сезон у ярославцев в этом году также прошел более активно: путешественников, которые выезжали заграницу было почти 3 раза больше, чем в 2020-ом. Международный интернет-трафик летом вырос в 8 раз, оставшись тем не менее почти в 1,6 раз ниже, чем в доковидном 2019 году.

Лидером зарубежных маршрутов для отпуска стала Абхазия, которая всего на 3% обошла Турцию по количеству туристов. Аналитики отметили, что причина популярности туров в Абхазию, Турцию, а также Беларусь и Казахстан – это упрощенные правила въезда для российских туристов.

Среди ярославцев есть и те, кого не смутили большие расстояния. Фото: "Мегафон"

Среди ярославцев есть и те, кого не смутили большие расстояния – около 1% путешественников посетили Кубу, где у россиян есть возможность пребывания в стране без визы 90 дней.

В число наиболее посещаемых стран также вошли Армения, Азербайджан и Кипр. Всего ярославские абоненты МегаФона посетили 109 стран в летний сезон 2021г. В том числе отметились в таких интересных государствах, как Новая Зеландия, Бангладеш и ЮАР.