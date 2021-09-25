В Ярославской области в сельской больнице обновят медицинское оборудование

Первое авто марки "Нива", которое уже поступило в больницу и используется врачами. Фото: Правительство Ярославской области

В центральную больницу поселка Борисоглебский Ярославской области закупят новое оборудование. Теперь в учреждение будут современные приборы и аппараты - всего их 44. Большую часть передадут в фельдшерско-акушерские пункты и амбулаторию.

– В Борисоглебскую ЦРБ закупаем в том числе, цифровой колоноскоп и аппарат для исследования функции внешнего дыхания, – рассказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Кроме того, по программе модернизации сюда приедут 10 новых автомобилей.

Первое авто марки "Нива" уже поступило в больницу и используется врачами. На нем медики посещают пациентов на дому, а также проводят выездную вакцинацию.

– Со следующего года в больнице начнутся капитальные ремонты. Приводить в порядок будем 7 объектов: 5 ФАПов, амбулаторию и поликлинику, – сообщил главный врач больницы Роман Насыров. – На проведение работ учреждению выделено 30 миллионов рублей.