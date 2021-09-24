Администрация Дзержинского района Ярославля ответила на жалобы из-за потопа: «На ливневку нет средств»

В лужу кинули деревянные поддоны. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В социальных сетях ярославцы опубликовали фотографии, сделанные в Дзержинском районе. У паспортного стола, который находится на улице Урицкого у дома №25 разлилась огромная лужа. Обойти ее нет никакой возможности.

Пост был опубликован в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте. Жители города пишут, что ситуация не изменилась даже после прямого обращения в администрацию Дзержинского района.

- Пообщались с администрацией Дзержинского района неделю назад. Отписались, что проводятся работы по откачке воды, необходимо сделать ливневку, но нет средств. Все дальнейшие комментарии под постом администрация игнорировала, - пишет Диана Турнецкая.

Решение все же нашлось, правда, довольно странное. В лужу кинули деревянные поддоны.

- Толку от них нет, как с коляской проезжать? Ладно, прыгаем по ним, но старикам как? - возмущаются жители дома по улице Урицкого.