ВТБ: жители ЦФО вдвое увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон»

Оборот по картам за границей клиентов ВТБ, проживающих в центральной России (исключая Москву), за первую половину сентября увеличился почти в два раза к аналогичному периоду прошлого года и достиг 220 млн рублей. По сравнению с допандемийным периодом показатель пока остается ниже на 40%, хотя в отдельных странах расходы выросли к уровню 2019 года.

Лидирующим направлением для отдыха жителей ЦФО этой осенью стала Турция, где клиенты ПАО ВТБ потратили 52 млн рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее, и на треть выше 2019 года. Транзакции на 25 млн рублей держатели карт ВТБ совершили в Белоруссии – в 1,6 раза больше 2020 года и почти столько же, сколько за период до пандемии. В тройку лидеров вошла Италия, где за две недели объем трат составил 24 млн рублей, это на треть больше, чем годом ранее, но все равно втрое меньше допандемийного показателя. Четвертую строчку занимает Кипр (16 млн рублей, на 20% выше 2019 г.), а пятую - Греция.

Наибольший объем трат жителей ЦФО за рубежом пришелся на шопинг: в магазинах одежды и обуви он составил 68 млн рублей – в 1,5 раза больше, чем годом ранее. На втором месте среди статей расходов – покупки в супермаркетах: почти 45 млн рублей (+67% к 2020 году). Еще свыше 44 млн рублей клиенты направили на размещение в гостиницах, что в 2,3 раза превышает прошлогодний показатель.

В ресторанах и барах за границей клиенты ВТБ оставили еще почти 30 млн рублей (рост в 2,3 раза год к году), а траты на оплату экскурсионных программ выросли в 3 раза и обогнали уровень 2019 года. Туристы стали чаще выбирать самостоятельные автопутешествия: расходы на аренду авто и мотоциклов за рубежом увеличились в 6 раз, а на топливо для них – в два раза. В 1,5 раза больше клиенты банка потратили на развлечения.

«Международный туризм постепенно начинает восстанавливаться, однако уровня допандемийного 2019 года объемы трат за рубежом пока не достигли. Это связано в том числе с недоступностью для россиян ранее популярных азиатских направлений. К примеру, Таиланд в сентябре демонстрирует спад расходов на треть по сравнению с прошлым годом и в 10 раз – к 2019 году. При этом страны, открывшие свои границы для россиян раньше других, - Кипр, Албания, Мексика, Сербия, Хорватия, Куба, Сейшельские острова и другие - увеличили турпоток из России даже по сравнению с допандемийными показателями. Международные перелеты открываются в том числе из многих региональных аэропортов, и мы ожидаем, что в случае стабилизации эпидемиологической ситуации в мире объем туристических трат может вернуться к допандемийному уровню уже в следующем году», - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

В целом оборот по картам российских клиентов ВТБ за границей в первой половине сентября увеличился в два раза к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,8 млрд рублей. По сравнению с допандемийным периодом показатель пока остается ниже на треть. Наиболее заметно в «бархатном сезоне» выросли траты москвичей и петербуржцев – столичные клиенты в сентябре направили на отдых за границей 916 млн рублей, в 2,2 раза больше, чем в прошлом году, а петербуржцы – 180 млн рублей (рост в 2,3 раза).