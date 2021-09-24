Вторая смена: жители центра России пошли учиться в интернет

Жители центра России пошли учиться в интернет Фото: Олег ЗОЛОТО

Tele2 при помощи big data определила, чему наиболее часто учатся в Сети абоненты из Центрального федерального округа (ЦФО), и составила рейтинг уникальных фактов о регионах.

Самая молодая аудитория курсов и тренингов сконцентрирована в Костроме и Рязани, наиболее активные ученики мужского пола живут в Калуге, а Смоленск отличается большим числом учащихся женщин. При этом в Иванове и Ярославле получать новые знания предпочитают люди с высоким доходом, а в Туле, Твери и Владимире обучение – это хорошая привычка у каждого третьего жителя.

Аналитики оценили статистику активности клиентов Tele2 на более чем 180 онлайн-платформах. Первое место по доле аудитории у площадок с занятиями для школьников. На втором месте курсы и тренинги для профессионального развития. Замыкают тройку площадки для изучения иностранных языков.

В 2021 году с марта по май была зафиксирована наибольшая активность пользователей, а в летние месяцы посещаемость снижалась примерно в половину. Средний возраст онлайн-учеников в ЦФО – 38 лет.

В целом по ЦФО женщины получают знания на 30% чаще, чем мужчины, однако в трех регионах установлены своеобразные рекорды. Так, в Калуге обучение проходит равное количество мужчин и женщин. А в Костроме и Смоленске тренинги и курсы проходят в основном женщины. Доля учениц женского пола здесь превышает 70%.

В Иванове и Ярославле отмечена рекордная доля учащихся с высокими доходами – 40% и 30% от всего потока соответственно. Тогда как средние значения по ЦФО не превышают 20%, сообщает пресс-служба оператора.

Добавим, что для тех, кто привык учиться в digital-формате, этой весной Tele2 запустила образовательный портал. Для прохождения онлайн-обучения клиентам оператора нужно авторизоваться на специальном сайте.