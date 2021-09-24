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Общество24 сентября 2021 15:32

В выходные сотрудники ярославской Госавтоинспекции будут ловить пьяных водителей

Нарушителям грозит лишение прав, штраф и даже уголовная ответственность
Полина Вачнадзе
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Сотрудники ярославской Госавтоинспекции проведут рейд против водителей, которые сели пьяными за руль

Сотрудники ярославской Госавтоинспекции проведут рейд против водителей, которые сели пьяными за руль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники ярославской Госавтоинспекции проведут рейд против водителей, которые сели пьяными за руль. Пройдет рейд в пятницу, субботу и воскресенье, уточняет пресс-служба УМВД по Ярославской области.

- Уважаемые водители! Помните: алкоголь и дорога несовместимы! Будьте ответственными и дисциплинированными! Госавтоинспекция обращается к гражданам: не оставайтесь равнодушными, сообщайте о фактах управления автомобилем нетрезвыми водителями по телефону 30-10-10, - говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с действующим законодательством, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и за отказ проходить медосвидетельствование, грозит административная ответственность. Водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2-х лет и оштрафован на 30 тысяч рублей.

За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

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