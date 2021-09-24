Треть жителей Ярославской области боятся увольнения

Почти треть ярославцев опасается увольнения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Служба исследования онлайн-платформы hh.ru провела опрос среди трудоспособного населения Ярославской области и выяснила, что почти треть ярославцев опасается увольнения.

- 27% опрошенных считают, что могут лишиться работы. 65% с подобной угрозы со стороны своего работодателя не чувствуют, а 8% затруднились ответить. Ярославская область оказалась в лидерах по доле тех, кто испытывает угрозу увольнения, - пояснили в службе исследования компании.

Примечательно, что число людей, которые боятся остаться без дохода, увеличилось по сравнению с прошлым опросом. Во втором квартале этого года волновались 17% опрошенных, а не видели для себя рисков 72%. Индекс стабильности у жителей нашего региона тоже снизился: с 0,38 во втором квартале этого года до 0,281 в третьем квартале. При этом средний по стране индекс стабильности наоборот вырос – с 0,39 до 0,42. Самые уверенные – жители Кировской, Пензенской и Астраханской областей.

Чаще всего увольнения опасаются сотрудники сфер сервиса, маркетинга, рекламы и PR, а также закупок. Спокойны респонденты, работающие в сферах искусства, развлечения и масс-медиа, информационных технологий, науки и образования.