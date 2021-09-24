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Происшествия24 сентября 2021 13:28

Ярославцу грозит 11 лет лишения свободы за продажу пороха

У мужчины изъяли 400 граммов взрывчатого вещества
Полина Вачнадзе
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Ярославцу грозит 11 лет лишения свободы за продажу пороха. ФОТО: Северное ЛУ МВД России на транспорте

Ярославцу грозит 11 лет лишения свободы за продажу пороха. ФОТО: Северное ЛУ МВД России на транспорте

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожной станции Филино в Ярославле задержали 46-летнего мужчину. В его вещах нашли две металлические банки с веществом, которое, по заключению экспертов, оказалось порохом.

- Общий вес – более 400 граммов. Установлено, что гражданин хранил порох у себя дома, а потом сбывал его, - сообщили в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 11 лет.