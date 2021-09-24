В Ярославской области ухудшается эпидемиологическая обстановка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области ухудшается эпидемиологическая обстановка. По данным оперативного штаба, за сутки в регионе от COVID-19 скончались 6 человек, и число умирающих ежедневно не уменьшается. Зато увеличивается количество госпитализированных: за недели рост составил почти 500 человек, в госпиталях находятся 1845 пациентов. 202 человека – в крайне тяжелом состоянии.

- осложняет ситуацию сезонный подъем ОРВИ. Эпидпорог уже превышен среди школьников. Все это позволяет задуматься о введении новых ограничений. Единственная возможность этого избежать и исправить ситуацию – вакцинация. Анализируем ситуацию и видим, что в тех районах, где число вакцинированных больше, число госпитализаций меньше, - написал на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Дмитрий Миронов.

Сейчас в регионе работают 57 пунктов вакцинации, в запасе есть 150 тысяч доз препаратов от коронавируса.

- К сожалению, пункты работают с низкой загрузкой. Ежедневно прививается около тысячи человек, а нужно, чтобы было в 5 раз больше. Я сам защитился с помощью прививки и вас очень прошу – прививайтесь. Только это убережет нас всех от печальных перспектив, - считает глава области.