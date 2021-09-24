Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2021 11:54

В Ярославле ограбили ювелирный магазин

Воришка позарился на два золотых браслета
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославле ограбили ювелирный магазин

В Ярославле ограбили ювелирный магазин

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославле сотрудники уголовного розыска поймали мужчину, который вынес из ювелирного магазина два золотых браслета.

- Мужчина попросил продавца помочь примерить браслеты. После того, как украшения оказались у него на руке, «покупатель» скрылся, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Стоимость похищенного – 80 тысяч рублей. Когда подозреваемого поймали, он не стал отпираться и признался во всем. Правда, выяснилось, что похищенное 40-летний ярославец уже успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».