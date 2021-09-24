Житель Гаврилов-Яма остался без газа из-за пятилетней просрочки по платежам

27-летний мужчина задолжал за голубое топливо 50 тысяч рублей Фото: Полина Вачнадзе

27-летний житель Гаврилов-Яма пять лет не платил за газ и из-за такой просрочки его квартиру пришлось отключить от голубого топлива.

Мужчина перестал оплачивать счета за газ в 2016 году. За пять лет накопился долг, который к тому моменту, когда представители газораспределяющей компании обратились в суд, превысил 50 тысяч рублей. Суд постановил обязать неплательщика прекратить потребление топлива. Единственный способ это сделать – перекрыть доступ газа в квартиру.

- Мужчина отказывался оплачивать задолженность и добровольно впускать в дом специалистов. Только под контролем судебных приставов он исполнил решение суда. Сотрудники газораспределительной компании отключили газовое оборудование от сети. Теперь должнику, чтобы вернуть газоснабжение, необходимо рассчитаться с долгами, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

На данный момент отключение от сетей грозит трем тысячам неплательщиков.