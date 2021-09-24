В Ярославской области обнаружили гигантского слизня-убийцу

Гигантский слизень уже был замечен в Москве и Московской области, в сентябре «добрался» он и до Переславля. ФОТО: группа "Природа Ярославского края" ВКонтакте

В Ярославской области завелся слизень-«интервент». Это вид, как сообщают в группе «Природа Ярославского края» ВКонтакте, обитает в теплых странах Европы, а в Россию, скорее всего, попал с декоративными растениями. Гигантский слизень уже был замечен в Москве и Московской области, в сентябре «добрался» он и до Переславля, но был пойман и передан ученым на кафедру зоологии ЯрГУ.

- Писали, что он быстр (передвигается со скоростью 6 метров в час), беспринципен (ест все подряд) и не знает жалости (сообщают, что способен сожрать живого птенчика прямо в гнезде, а если нет птенчика – запросто скушает другого слизня). Как этот вид только не называют: испанский слизень, красный придорожный слизень, ядовитый слизень-каннибал, лузитанский слизень-убийца… Но научное его название Arion vulgaris Moquin-Tandon, что в переводе с латыни значит слизень обыкновенный, - пишут специалисты.

На данный момент обнаруженный в Переславле моллюск считается одним из 100 важнейших чужеродных видов Европы. Ученые надеются, что любителю тепла в ярославском климате будет не комфортно и он в наших краях не приживется.

- Обращаемся к ярославцам – если попадется такой слизень, поймайте его и передайте ученым, - просят специалисты.