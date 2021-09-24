Летний свет в конце осеннего тоннеля: синоптики назвали точную дату начала бабьего лета в Ярославской области

Конец сентября будет солнечным и относительно теплым Фото: Евгения ГУСЕВА

Сентябрь этого года не порадовал ярославцев ни то, что бабьим летом, а даже более-менее теплой погодой. По данным синоптиков, холоднее в первый месяц осени было только в 2000 и 2013 годах.

- Но в конце этого мрачного осеннего тоннеля наконец-то замаячил летний свет. В ближайшие выходные без облаков и дождей не обойдется. И температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной нормы, - сообщили специалисты Центра «Фобос».

Однако ситуация в атмосфере начнет меняться 28 сентября и уже в среду, 29 сентября начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум 5 суток.