В Рыбинске откроют виртуальный концертный зал Фото: Мария ЛЕНЦ

В Общественно-культурном центре Рыбинска 29 сентября откроют виртуальный концертный зал. Там уже установлена звуковая аппаратура, проекторы и оборудование для радиооператоров. В этом зале все желающие смогут в онлайн-режиме посещать концерты, проходящие на российских и мировых площадках. На открытии зала состоится первый такой концерт.

- Для зрителей будет вестись прямая трансляция из московского концертного зала имени Чайковского. В программе прозвучат сочинения Иоганнеса Брамса и Яна Сибелиуса в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова под управлением дирижера Димитриса Ботиниса, - рассказала директор Общественно-культурного центра Алена Иванова.

На открытие виртуального зала можно будет придти бесплатно, зарегистрировавшись предварительно на сайте центра. Также можно получить пригласительный билет у администрации центра.