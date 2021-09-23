В Ярославле собираются разместить около 50 электрозаправочных станций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В муниципалитете Ярославля обсудили установку в городе сети электрозаправок. С инициативой провести совещание по этому вопросу выступил департамент транспорта области и городские депутаты ее поддержали.

- В настоящий момент идет согласование мест размещения объектов, порядка их подключения к сетям. В октябре-ноябре в Ярославле может появиться около 50 электрозаправок. На первом этапе реализации проекта компания планирует инвестировать порядка 100 миллионов рублей, при этом будет создана дочерняя фирма, которая станет налоговым резидентом нашего региона, - рассказал о реализации проекта по развитию инфраструктуры для зарядки автобусов, легкового и двухколесного транспорта гендиректор ООО «Единый процессинговый Центр» Игорь Чистяков.

Ярославль может стать одним из пилотных городов, где будет реализован проект. Уже договорились, что размещать заправки в центре будут с осторожностью, чтобы они не выбивались из общей картины. Но в ГИБДД уточнили, что требуется установка соответствующих знаков и нанесение предупредительной разметки. Поэтому необходимо продумать все детали и не испортить городские виды.

- Проект станет не только новым этапом развития городской инфраструктуры, вкладом в сохранение окружающей среды, но и повысит туристическую привлекательность Ярославля, - отметил председатель муниципалитета Артур Ефремов.