В ярославском педагогическом университете откроют технопарк

В ярославском педагогическом университете будет открыт технопарк. ФОТО: группа ЯГПУ ВКонтакте

В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в скором времени будет создан образовательный исследовательский комплекс по последнему слову техники. Этот центр оборудуют в главном корпусе университета. Идея технопарка заключается в том, чтобы современные цифровые возможности соединились с традициями отечественной педагогики.

- Сейчас полным ходом идет подготовка помещений, где будут располагаться системы виртуальной и дополненной реальности, физико-химическое и биологическое оборудование, все необходимое для 3d-моделирования, графического дизайна и автоматизированного проектирования, - рассказали в педагогическом университете.

Студенты в технопарке будут работать с такими приборами, как, например, «очки виртуальной реальности» и «стол Пирогова».