Пьяный ярославец угнал чужую машину и попал на ней в аварию

Против мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ярославской области и его подруга отдыхали в компании под рюмочку крепкого. Внезапно у мужчины появились дела и, видимо, чтобы не тратить деньги на такси он без спроса взял ключи от машины у своей знакомой и умчался в даль. Правда далеко не уехал.

- Подозреваемый попал в ДТП - не справился с управлением, наехал на препятствие, затем скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.