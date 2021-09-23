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Общество23 сентября 2021 16:00

Пьяный ярославец угнал чужую машину и попал на ней в аварию

Дело было на вечеринке
Влада Красоткина
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Против мужчины возбудили уголовное дело.

Против мужчины возбудили уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ярославской области и его подруга отдыхали в компании под рюмочку крепкого. Внезапно у мужчины появились дела и, видимо, чтобы не тратить деньги на такси он без спроса взял ключи от машины у своей знакомой и умчался в даль. Правда далеко не уехал.

- Подозреваемый попал в ДТП - не справился с управлением, наехал на препятствие, затем скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.