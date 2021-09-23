Как избавиться от рекламных атак: советы дает юрист

Вы вправе отказаться от рекламы, в каком бы виде ее не получали Фото: Полина Вачнадзе

Многие ярославцы постоянно сталкиваются с навязчивой рекламой. Менеджеры звонят, пишут в мессенджерах и на электронную почту и предлагают услуги своих компания, не реагируя на вежливые (а иногда и не очень) просьбы больше не звонить.

- Несколько лет назад я брала кредит в одном из банков. Кредит давно погашен, необходимости в новом нет. Но меня с тех пор атакуют предложениями взять денег или оформить кредитную карту. Каждый раз прошу оставить меня в покое, но рекламные атаки продолжаются. Как от них избавиться, научите?! – пишет Ольга из Рыбинска.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

- Прежде всего, нужно обратиться с заявлением в отделение того банка, от которого поступают звонки и сообщения. Вы вправе отказаться от рекламы, в каком бы виде ее не получали. В совместном информационном письме Банка России и ФАС в адрес банков, микрофинансовых организациий, кредитных кооперативов и ломбардов говорится, что кредиторам следует оформлять согласие заемщика на рекламу в виде отдельного документа, с указанием срока действия этого разрешения, не допуская при этом условия о его автоматической пролонгации. Практика, при которой кредитор включает условие о согласии заемщика на получение рекламы в текст договора или заявления о выдаче кредита или займа, является недобросовестной.

Если вы считаете, что ваши права потребителя финансовых услуг нарушены, вы можете обратиться в Банк России по бесплатному телефону 8-800-300-3000 или через интернет-приемную на сайте cbr.ru. В обращении по этому вопросу необходимо указать организацию, от которой поступают звонки, номера телефонов. Следует также предоставить доказательства, к примеру, распечатку от оператора связи. Кроме того, вопросы навязанной рекламы находятся в правовом поле ФАС и Роскомнадзора.