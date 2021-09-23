В Ярославле проходит акция «Неделя сбора батареек»

В Ярославле стартовала акция «Неделя сбора батареек» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославле стартовала акция «Неделя сбора батареек». Она продлится до 27 сентября. Сдать использованные элементы питания можно у гипермаркета «Лента» на проспекте Фрунзе, 56.

Батарейки принимаются круглосуточно и в любом количестве. После они будут переработаны на заводах без вреда для окружающей среды.

- Переработанные элементы питания являются ценным источником вторичных ресурсов: цинка, марганца, графита и железа, которые используются в промышленности, - сказали организаторы акции компания Duracell Russia.

В прошлом году во время проведения акции удалось собрать рекордные 87 тонн батареек. В этом году планируют собрать 100 тонн.