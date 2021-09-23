Мэр Ярославля рассказал, когда начнется строительство школы на Перекопе Фото: Правительство Ярославской области

22 сентября мэр Ярославля провел личный прием граждан. Там он рассказал, когда в Красноперекопском районе начнется строительство новой школы на месте снесенной 53-й.

- Возведение начнется сразу после заключения контракта – в начале 2022 года, - пояснил градоначальник.

В этом году в Ярославле была открыта школа на улице Чернопрудной, идет строительство образовательного учреждения на улице Пашуковской.