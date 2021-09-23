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Общество23 сентября 2021 12:07

Мэр Ярославля рассказал, когда начнется строительство школы на Перекопе

Учебное учреждение построят на месте демонтированной школы №53
Полина Вачнадзе
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Мэр Ярославля рассказал, когда начнется строительство школы на Перекопе

Мэр Ярославля рассказал, когда начнется строительство школы на Перекопе

Фото: Правительство Ярославской области

22 сентября мэр Ярославля провел личный прием граждан. Там он рассказал, когда в Красноперекопском районе начнется строительство новой школы на месте снесенной 53-й.

- Возведение начнется сразу после заключения контракта – в начале 2022 года, - пояснил градоначальник.

В этом году в Ярославле была открыта школа на улице Чернопрудной, идет строительство образовательного учреждения на улице Пашуковской.