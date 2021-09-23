В Ярославле два автобуса возвращаются на прежний маршрут

С 23 сентября по старому маршруту начали ходить автобусы №19К и №65 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле закончился ремонт улицы 8 Марта. В связи с этим автобусы №19К и №65 будут ездить по своему прежнему маршруту.

- Возобновляется движение на участке между остановками «Улица Гудованцева» и «Комсомольская площадь» с учетом следования по улицам 8 Марта, Семашко, Будкина с включением остановок «Улица 8 Марта», «Больница имени Семашко», «Комсомольская площадь» (у Дома быта). Исключаются остановки «Улица Закгейма», «Дом коллектива», «Улица Маланова», «Комсомольская площадь» (на улице Стачек), - сообщили на сайте «Яргортранса».