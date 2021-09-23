Для детей-инвалидов из Ярославской области сохранят бесплатных нянь Фото: Николай Александров

Для детей-инвалидов Ярославской области, которые не могут себя самостоятельно обслуживать и требуют постоянного присмотра сохранят бесплатный патронаж.

Вчера, 22 сентября, в ярославских пабликах появилось открытое письмо родителей, дети которых по состоянию здоровья нуждаются в нянях. Однако с 2022 года эта услуга бесплатно будет предоставляться только тем семьям, доход которых не превышает прожиточный минимум. Родители обратились к губернатору Ярославской области с просьбой сохранить бесплатных нянь.

- Действительно, из-за изменений в Федеральном законе «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» с 2022 года отменяется конкурсный отбор поставщиков социальных услуг, в рамках которого услуга по обеспечению кратковременного присмотра за детьми оказывалась в Ярославской области бесплатно с 2017 по 2021 год, - подтвердили в департаменте труда и социальной поддержки населения региона.

Однако ведомство уже подготовило изменения в стандарт предоставления услуги по обеспечению кратковременного присмотра за детьми. Поэтому семьи, воспитывающие детей-инвалидов, продолжат получать эту услугу бесплатно.

- По нормам Социального кодекса Ярославской области, социальное обслуживание несовершеннолетних граждан является бесплатным, - уточнили в департаменте.