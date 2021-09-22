В Ярославле разработали программу реабилитации для пациентов, которые переболели коронавирусом

Депутаты обсудили вопрос реабилитации жителей. Фото: Ярославская областная Дума

22 сентября на заседании комитета по здравоохранению Ярославля депутаты обсудили вопрос реабилитации жителей, которые переболели коронавирусом. За 2021 год реабилитацию прошли 861 человек. На это есть лицензия у трех больниц: КБ № 2, Госпиталь ветеранов войн, ГБ имени Семашко, а также Санаторий им. Воровского и КБ «РЖД-Медицина».

- Программы по реабилитации включают в себя прием ранее назначенных препаратов, физиотерапию, психологическую поддержку пациента, ЛФК, дыхательную гимнастику, занятия в тренажерном зале, ингаляции, минеральные ванны. С 1 сентября в перечень организаций по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции включен санаторий «Колос», - сообщили о составляющих реабилитации на заседании.

Деньги на программу восстановления используют из федерального и регионального бюджета.