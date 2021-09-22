В школах Ярославской области пройдут проверки

Результаты проверки нужно предоставить до 1 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил провести в школах региона проверки на антитеррористическую защищенность. Результаты нужно предоставить до 1 октября.

– Каждый потрясен трагедией, произошедшей в Пермском госуниверситете, и нам, руководителям органов власти и силовых ведомств, необходимо сделать соответствующие выводы, – сообщил Дмитрий Миронов. – Прошу территориальное Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ заняться проверкой. Со стороны Правительства области, органов местного самоуправления будет оказана вся необходимая организационная помощь.

В начале учебного года сотрудники вневедомственной охраны уже проводили проверку в учебных заведениях и выявили некоторые нарушения. Также было проведено 219 тренировок по включению тревожной кнопки. 210 объектов образования сейчас находятся под охраной частных организаций. Всего в регионе работают около тысячи школ и детских садов, а также более 50 объектов науки и высших учебных заведений.