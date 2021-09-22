В Рыбинске началась вакцинация против гриппа

Жители Рыбинска могут сделать прививку от гриппа в своей поликлинике по месту жительства. Фото: Администрация Рыбинска

Осень - любимое время года простуды и гриппа. В Рыбинске Ярославской области уже идет вакцинация против гриппа. Прививку делают двумя препаратами «Совигрипп» и «Флю-М». Противопоказаний практически нет, исключения составляют сильные аллергии и непереносимость куриного белка.

- Прививаем желающих двумя вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М». Обе хорошо себя зарекомендовали и проверены временем. Иммунитет вырабатывается в среднем через месяц, держатся шесть –восемь месяцев, включая пиковый сезон заболеваний, - пояснила Галина Блинова, заведующая терапевтическим отделением поликлиники горбольницы №2.

Чтобы сделать укол необходимо убедиться, что две недели в организм не попадали вирусы и пациент здоров. Перед прививкой терапевт проведет осмотр: измерит температуру и сатурацию.

Жители Рыбинска могут сделать прививку от гриппа в своей поликлинике по месту жительства. Но нужно помнить, что между прививкой от гриппа и прививкой от ковида нужно выдержать период около месяца.