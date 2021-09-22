Ярославец украл шеститонный гараж

Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы условно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Кража у всех на виду" - так можно назвать инцидент, который произошел в центре Ярославля. 33-летний местный житель нашел вкопанную в землю металлическую гаражную банку весом около шести тонн. Не долго думая мужчина вызвал автокран и грузовой автомобиль, чтобы вывести находку и сдать на металл.

- Получив за похищенное 105 000 рублей злоумышленник рассчитался за услуги спецтехники, оставшуюся сумму потратил на личные нужды, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Но преступление прошло не так гладко, как хотелось ярославцу. Его заметили и вскоре завели уголовное дело. В итоге суд назначил мужчине 2 года лишения свободы условно.