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Общество22 сентября 2021 14:32

В Рыбинске устранили аварию на сетях и запустили отопление в микрорайоне Полиграф

Котельная заработала ночью 22 сентября
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске запустили отопление в микрорайоне Полиграф. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске запустили отопление в микрорайоне Полиграф. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске устранили аварию, которая оставила без тепла микрорайон Полиграф. Котельную запустили ночью, тепло уже подано в детский сад и школу, постепенно подключают и жилые дома.

- Мониторим ситуацию в детских садах и школах. Сейчас в социальных учреждениях батареи начали прогреваться, но на нормативную температуру выйдут только через пару дней, - пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

В детских садах №31 и №94 тепло подается, в саду №22 заполняется система. В школе №32 отопление есть в одном из корпусов, в другом произошла авария уже на внутренних сетях, которую сейчас устраняют.