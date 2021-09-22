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Общество22 сентября 2021 13:50

В Ярославле пройдут общественные слушания по благоустройству Павловской рощи

Слушания назначены на 12 октября
Полина Вачнадзе
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В Ярославле 12 октября пройдут общественные слушания по благоустройству Павловской рощи

В Ярославле 12 октября пройдут общественные слушания по благоустройству Павловской рощи

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 12 октября пройдут общественные слушания по благоустройству Павловской рощи. Встреча состоится в администрации Дзержинского района.

Работы в парке запланированы на 2022 года. Есть два варианта благоустройства: один предусматривает новый пешеходный маршрут по берегу реки, второй – расширение уже существующей парковой дороги.

- При этом оба проекта предполагают создание входной группы главного входа в парк с установкой малых архитектурных форм и обустройство парковки для посетителей, - уточнил мэр Владимир Волков.

Результаты государственной экологической экспертизы опубликованы на сайте мэрии Ярославля. С документами можно ознакомиться и в администрации Дзержинского района. Также свои замечания и предложения можно отправить по почте dzjadm@city-yar.ru.