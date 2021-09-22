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Спорт22 сентября 2021 11:01

Спортивная школа №13 Ярославля при помощи спонсора закупила новый спортинвентарь

Оборудование обошлось в полмиллиона рублей
Полина Вачнадзе
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Ярославская спортивная школа №13 закупила новое оборудование

Ярославская спортивная школа №13 закупила новое оборудование

Фото: Мэрия Ярославля

Ярославская спортивная школа №13 закупила новое спортоборудование, сообщает мэрии города. Стоимость инвентаря, который был приобретен на спонсорские средства, порядка 500 тысяч рублей.

- Благодаря поддержке спонсоров было закуплено оборудование в тренажерный зал, где ребята-футболисты развивают физическую форму. Для муниципального учреждения это значимая помощь, - сказал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Легус.

Закупили новые гантели, штанги, тренажеры, барьеры, фитнес-платформы. Сейчас в спортивной школе №13 занимаются футболом 910 ребят.