Спортивная школа №13 Ярославля при помощи спонсора закупила новый спортинвентарь

Ярославская спортивная школа №13 закупила новое оборудование Фото: Мэрия Ярославля

Ярославская спортивная школа №13 закупила новое спортоборудование, сообщает мэрии города. Стоимость инвентаря, который был приобретен на спонсорские средства, порядка 500 тысяч рублей.

- Благодаря поддержке спонсоров было закуплено оборудование в тренажерный зал, где ребята-футболисты развивают физическую форму. Для муниципального учреждения это значимая помощь, - сказал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Легус.

Закупили новые гантели, штанги, тренажеры, барьеры, фитнес-платформы. Сейчас в спортивной школе №13 занимаются футболом 910 ребят.