Мэрия Ярославля: отопление дали в 97% жилых домов

В Ярославле отопление дали в 97% жилых домов Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле, по данным пресс-службы мэрии города, все объекты социальной сферы подключены к теплу. Отопление есть в 97% жилых домов города.

Если по каким-то причинам батареи в квартирах остаются холодными, то об этом нужно сообщить в управляющую компанию (номера телефонов указаны на квитанциях об оплате коммунальных услуг). Также можно обратиться в департамент городского хозяйства по телефонам 40-39-32 и 40-39-36.

Дзержинский район: 59-40-40, 40-40-40; Заволжский район: 71-02-02; Кировский район: 26-20-20, 59-42-20; Красноперекопский район: 67-18-18, 69-57-25; Ленинский район: 67-18-18, 69-57-25; Фрунзенский район: 26-11-11, 26-70-70.

Вчера, 21 сентября, мэр Ярославля Владимир Волков пообещал, что к концу этой недели тепло будет во всех домах города.