В Рыбинске школа и детский сад остались без тепла из-за аварии на сетях. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске школа №32 и детский сад №22 остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. «Рыбинская генерация» устраняет утечки в районе улицы Куйбышева на Полиграфе, сообщает администрация города.

Глава Рыбинска Денис Добряков проверил учреждения, где нет тепла. В детском саду №22 температура колеблется от 16 до 18 градусов. Чтобы согреть детей, воспитатели чаще проводят занятия физкультурой, а когда ребят нет в группах, включают обогреватели. В школе №32 температура в помещениях чуть выше, но занятия все равно сокращены до 30 минут.

Утечку на теплосетях обнаружили ночью по большому перерасходу теплоносителя. Котельную пришлось остановить, чтобы выполнить ремонт поврежденного участка.