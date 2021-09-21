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Общество21 сентября 2021 18:15

В Ярославском художественном музее открылась выставка детства

На ней представлено больше 40 картин
Анастасия Голубева
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В Ярославском художественном музее открылась выставка детства

В Ярославском художественном музее открылась выставка детства

Фото: Правительство Ярославской области

В художественном музее Ярославля открылась выставка «Коридоры детства». Картины, представленные на ней, отражают мир советского ребенка. Выставлено больше 40 произведений.

- В своих работах художники запечатлели увлечения детей, их занятия творчеством, конструированием, чтением, игрой, а также выполнение домашних обязанностей, учебу, отдых в пионерских лагерях. Авторы стремились отразить психологию ребенка, передать особенности внутреннего мира, - рассказали в правительстве области.