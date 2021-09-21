В Ярославском художественном музее открылась выставка детства Фото: Правительство Ярославской области

В художественном музее Ярославля открылась выставка «Коридоры детства». Картины, представленные на ней, отражают мир советского ребенка. Выставлено больше 40 произведений.

- В своих работах художники запечатлели увлечения детей, их занятия творчеством, конструированием, чтением, игрой, а также выполнение домашних обязанностей, учебу, отдых в пионерских лагерях. Авторы стремились отразить психологию ребенка, передать особенности внутреннего мира, - рассказали в правительстве области.