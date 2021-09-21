Брагино Ярославля утонул в грязи: "Помойка в каждом дворе"

У администрации района есть время на ремонт до 15 октября. Фото: группа "Подслушано в Ярославле".

В таком состоянии находится двор в столице Золотого кольца России по адресу Урицкого №28. Жители Брагино рассказывают, что дорогу, по которой ходят пенсионеры, спешащие на работу ярославцы и дети в школу обещали начать ремонтировать еще 31 августа.

- Каждый день наши дети ходят по этой дороге в школу. Такси отказывается заезжать в наш двор. Скоро выпадет снег, может уже кто-то возьмет ответственность за данные обещания, - пишет жительница дома №28 в группе "Подслушано в Ярославле".

У администрации района есть время на ремонт до 15 октября, но результаты уже "проделанной работы" можно увидеть на фото.

- Такая помойка в каждом дворе, - высказался о проблеме жителей дома №28 ярославец Сергей.