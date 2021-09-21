В Дзержинском районе Ярославля в 2022 году построят новую школу Фото: Правительство Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля на улицу Пашуковской строят новую школу. Она рассчитана на 1100 мест. Работы по ее возведению должны закончить в 2022 году. Сейчас строители занимаются котлованом.

- Важно, чтобы дети получали знания и занимались физкультурой в комфортных условиях, - отметил директор департамента строительства Виктор Жучков. - На пришкольной территории до мелочей продумана современная спортивная зона. В скором времени здесь появятся футбольное поле, беговая дорожка, площадки для занятий волейболом, баскетболом, теннисом, стритболом и гимнастикой.

В правительстве Ярославской области рассказали, что школа планируется четырехэтажной. В ней будет 50 кабинетов, в том числе и специальный класс для занятий по робототехнике. Помимо этого, для детей построят несколько спортивных залов и актовый зал на 550 мест. Также, отдельные помещения предусматриваются для костюмерной, гримерной и склада декораций.