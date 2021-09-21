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Общество21 сентября 2021 16:45

Пропавший пенсионер ходит по Ярославлю в тапочках и рубашке

Скоро заморозки, а о местонахождение мужчины ничего неизвестно уже третий день
Влада Красоткина
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Владимир Алексеевич нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Владимир Алексеевич нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт".

19 сентября в Красноперекопском районе Ярославля пропал 65-летний Владимир Вьюнков. По дождливому и холодному городу мужчина ходит в домашних тапках и легкой рубашке, теплую одежду при уходе он не взял.

- Рост Владимира 165 сантиметров, он плотного телосложения. Волосы седые и кудрявые, а глаза зеленые. Был одет в светло-коричневую рубашку в клетку, темные брюки и тапки, - сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Владимир Алексеевич нуждается в медицинской помощи. Если вы видели пенсионера, то сообщите по номеру горячей линии отряда "ЛизаАлерт": 8-800-700-54-52.