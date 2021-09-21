В Ярославской области ввели два новых автобусных маршрута Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области по просьбам жителей ввели два новых автобусных межмуниципальных маршрута. Первый – автобус №117 едет от «Альтаира» до автовокзала, а второй – автобус №115 довезет от железнодорожного вокзала Рыбинска до Коприно.

- Ещё в 11 маршрутов включены дополнительные остановочные пункты, внесены корректировки в расписания движения автобусов по девяти маршрутам, - рассказали в правительстве Ярославской области.

В департаменте транспорта сообщили, что в этом году от жителей они получили около тысячи обращений, которые касались работы общественного транспорта в области.