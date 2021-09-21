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Происшествия21 сентября 2021 15:32

В Ярославской области мотоциклист сбил 13-летнего подростка

Юношу госпитализировали
Полина Вачнадзе
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В Угличе под колеса мотоцикла попал 13-летний подросток

В Угличе под колеса мотоцикла попал 13-летний подросток

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

20 сентября в Угличе под колеса мотоцикла попал 13-летний подросток, сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

- По предварительной информации, 56-летний мужчина, управляя мотоциклом, наехал на мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован, - уточнили в ведомстве.

На месте работали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, медики. Устанавливаются обстоятельства ДТП.