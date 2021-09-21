Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 15:06

Пик похолодания и бабье лето: какой будет погода в Ярославской области

Синоптики предупредили от очередном ударе атлантического циклона
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Синоптики предупредили от очередном ударе атлантического циклона

Синоптики предупредили от очередном ударе атлантического циклона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области погода продолжает портиться. По данным специалистов Центра «Фобос», атлантический циклон вновь нанесет удар, станет еще дождливее и холоднее.

- Очередной атлантический циклон добрался до России в конце прошлой недели. Очередной – не значит обыкновенный: в Европе ему уже дали собственное имя «Роланд». Ранее он успел устроить потопы в странах Старого света, - сообщает сайт Центра «Фобос».

Из-за плотности облаков в Центральной России местами днем будет всего около +5 градусов – самая настоящая октябрьская температура воздуха. Сегодня ожидается пик похолодания.

- Но затем все же начнется потепление, и уже с четверга в разрыве дождливых туч выглянет солнце, и холодная аномалия существенно сократится. А на следующей неделе есть надежда на полноценное бабье лето, - успокаивают синоптики.