Пик похолодания и бабье лето: какой будет погода в Ярославской области

Синоптики предупредили от очередном ударе атлантического циклона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области погода продолжает портиться. По данным специалистов Центра «Фобос», атлантический циклон вновь нанесет удар, станет еще дождливее и холоднее.

- Очередной атлантический циклон добрался до России в конце прошлой недели. Очередной – не значит обыкновенный: в Европе ему уже дали собственное имя «Роланд». Ранее он успел устроить потопы в странах Старого света, - сообщает сайт Центра «Фобос».

Из-за плотности облаков в Центральной России местами днем будет всего около +5 градусов – самая настоящая октябрьская температура воздуха. Сегодня ожидается пик похолодания.

- Но затем все же начнется потепление, и уже с четверга в разрыве дождливых туч выглянет солнце, и холодная аномалия существенно сократится. А на следующей неделе есть надежда на полноценное бабье лето, - успокаивают синоптики.