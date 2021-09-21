Утренняя привычка пить кофе чуть не лишила ярославца автомобиля

Утренняя привычка должника пить кофе в придорожном кафе сыграла на руку судебным приставам. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Утренняя привычка должника пить кофе в придорожном кафе сыграла на руку судебным приставам. Узнав о ежедневном ритуале мужчины, приставы сумели взыскать с него долги.

33-летний ярославец взял кредит, оставив в залог свой автомобиль. Через некоторое время мужчина перестал возвращать деньги банку, кроме этого накопил еще и долг за коммунальные услуги. В итоге задолжал 570 тысяч рублей.

- Ярославцу объяснили, что первым, на что обратится взыскание, станет автомобиль, который был оставлен под залог при оформлении займа. Однако мужчина отказался возвращать деньги и предоставлять имущество для ареста. Более того, машину он начал скрывать, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Но против должника сыграла его привычка пить кофе в придорожном кафе. Там-то его и ждали приставы. Автомобиль арестовали и чтобы его вернуть, ярославцу пришлось быстро найти 570 тысяч рублей.