В Рыбинском районе в подъезде дома рухнул потолок: прокуратура начала проверку

ЧП произошло в поселке Искра Октября Фото: Прокуратура Ярославской области

Рыбинская городская прокуратура начала проверку из-за обрушения потолка в подъезде дома в поселке Искра Октября. ЧП произошло около двух часов ночи, в том числе и поэтому никто не пострадал.

- На место происшествия выезжала старший помощник прокурора Ольга Гусева. В ходе проверки будет дана оценка исполнений жилищного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена на контроль прокурором области Дмитрием Поповым, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Двухэтажный дом, в котором рухнул потолок, был построен еще в середине прошлого века. Три года назад жильцов поставили в очередь на расселение, но ждать его еще не один год.