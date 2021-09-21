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Происшествия21 сентября 2021 14:05

В Рыбинском районе в подъезде дома рухнул потолок: прокуратура начала проверку

ЧП произошло в поселке Искра Октября
Полина Вачнадзе
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ЧП произошло в поселке Искра Октября

ЧП произошло в поселке Искра Октября

Фото: Прокуратура Ярославской области

Рыбинская городская прокуратура начала проверку из-за обрушения потолка в подъезде дома в поселке Искра Октября. ЧП произошло около двух часов ночи, в том числе и поэтому никто не пострадал.

- На место происшествия выезжала старший помощник прокурора Ольга Гусева. В ходе проверки будет дана оценка исполнений жилищного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена на контроль прокурором области Дмитрием Поповым, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Двухэтажный дом, в котором рухнул потолок, был построен еще в середине прошлого века. Три года назад жильцов поставили в очередь на расселение, но ждать его еще не один год.