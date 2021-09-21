Мэр Ярославля пообещал дать тепло во все дома города до конца недели

По данным ДГХ, на данный момент отапливается 93,3% жилого фонда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 21 сентября, вопросы, связанные с подачей тепла в дома ярославцев, обсудили на общегородском совещании в мэрии города.

Несмотря на то, что городские власти рапортуют о подключении к теплу более 90% жилого фонда, многие ярославцы жалуются на холод в квартирах. Телефон Единой диспетчерской службы 40-40-40, куда можно звонить при проблемах, в понедельник, 20 сентября, по каким-то причинам не отвечал.

Тем не менее, по словам заместителя директора департамента городского хозяйства Натальи Шетневой, на сегодняшний день все 348 объектов имеют устойчивую подачу теплоснабжения.

- Что касается жилого фонда, подключение осуществляется по согласованному с ресурсоснабжающими организациями графику. Сейчас идут регулировочные мероприятия. Общий процент подключения – 93,3, - сказала Наталья Шетнева.

Мэр Ярославля Владимир Волков дал указание максимально быстро устранить все недостатки и «держать руку на пульсе».

- До конца недели в каждом доме, в каждой квартире должно появиться тепло, - пообещал Владимир Волков.