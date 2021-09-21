У ярославца изъяли килограмм метадона

Ярославцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков Фото: УМВД по Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля сотрудниками полиции был задержан 38-летний мужчина. У ярославца изъяли два свертка с белым веществом. Экспертиза установила – это метадон весом около килограмма.

- Подозреваемый работал на интернет-магазин, сбывал наркотические средства. В Ярославской области мужчина по указаниям «работодателя» должен был сбыть около 300 граммов наркотика, а остальное отвезти в соседние регионы. Сотрудниками полиции пресечен сбыт шести тысяч доз, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. По статье о покушении на сбыт наркотических веществ ярославцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Мужчина взят под стражу.