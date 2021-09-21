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Происшествия21 сентября 2021 11:05

У ярославца изъяли килограмм метадона

К потребителям не попали 6 тысяч доз наркотика
Полина Вачнадзе
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Ярославцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков

Ярославцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков

Фото: УМВД по Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля сотрудниками полиции был задержан 38-летний мужчина. У ярославца изъяли два свертка с белым веществом. Экспертиза установила – это метадон весом около килограмма.

- Подозреваемый работал на интернет-магазин, сбывал наркотические средства. В Ярославской области мужчина по указаниям «работодателя» должен был сбыть около 300 граммов наркотика, а остальное отвезти в соседние регионы. Сотрудниками полиции пресечен сбыт шести тысяч доз, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. По статье о покушении на сбыт наркотических веществ ярославцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Мужчина взят под стражу.