Пациенты больницы в Рыбинске жалуются на холод в палатах

Пациенты рыбинской больницы лежат под двумя, а то и тремя одеялами. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Пациенты рыбинской городской больницы №4 жалуются на холод в палатах. Чтобы хоть как-то согреться, людям приходится закутываться несколькими одеялами.

- Это такое издевательство над тяжелобольными пациентам с поражением легких? Питьевой теплой воды нет, в ледяном коридоре стоит чайник на металлической каталке с ледяной водой. В палатах лежим под двумя тонкими одеялами, теперь уже под тремя. Пахнет краской и ацетоном, а проветривать в такой холод много не будешь, - в социальных сетях пишут люди.

Пациенты просят администрация Рыбинска взять эту ситуацию на контроль и наладить теплоснабжение в больнице.

В департаменте здравоохранения Ярославской области пояснили, что отопление в больнице №4 дали 16 сентября, но в субботу, 18 сентября, потекли два стояка.

- Аварию устранили, тепло в больницу дали, - сказали в ведомстве. - Почти 80% больниц региона подключены к отоплению. В большинство медицинских учреждений тепло пришло еще на прошлой неделе. Процесс подключения продолжается. Полностью планируем его завершить до конца этой недели.

Рыбинск первым в Ярославской области начал отопительный сезон. С 14 сентября, по данным главы города, тепло начало поступать на объекты соцсферы: школы, детские сады и больницы.

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