Лесной пожар в Ярославской области вскрыл махинации с документами

Лес в Некрасовском районе горел в июле. ФОТО: Светлана Осипова

Ряд махинаций выявили сотрудники природоохранной прокуратуры, проводя проверку по возгоранию леса рядом с поселком Красный Профинтерн Некрасовского района. Стало известно о подделке документов: участки выделяли гражданам по договорам купли-продажи. Однако было установлено, что граждане, чьи данные указаны в бумагах, за предоставлением лесных насаждений никогда не обращались. Тем не менее, лес вырубали.

Размер причиненного ущерба сейчас устанавливается. В суд направлены иски с требованием признать сделки недействительными.

Некрасовский бор загорелся 13 июля, специалисты зафиксировали как низовой, так и верховой пожары. Выгорело пять гектаров леса, и уже тогда местные жители говорили, что вспыхнул бор не случайно – кому-то нужно было скрыть следы незаконной вырубки деревьев.