В Ярославле 92,4% жилого фонда и все соцобъекты подключили к теплу

От ярославцев продолжают поступать жалобы на холод в квартирах Фото: Полина Вачнадзе

По данным пресс-службы мэрии Ярославля, 92,4% жилого фонда с центральным отоплением, а также все социальные объекты города подключены к теплу.

- Это данные на 15:00 20 сентября, - уточняют в ведомстве.

Однако от ярославцев продолжают поступать жалобы не только на холод в квартирах, но и на холодные батареи в некоторых детских садах.

- По вопросам регулировки необходимо обращаться в управляющие компании, - такой ответ на жалобы дают в мэрии.

Как утверждают в ведомстве, уточнить сроки подачи тепла можно в Единой диспетчерской службе по телефону 40-40-40. Однако весь день 20 сентября ярославцы, которые пытались дозвониться до ЕДДС, слышали в трубке лишь одно: «Линия сейчас занята. Попробуйте позвонить позднее».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зимний привет: новая неделя в Ярославской области началась с аномального похолодания

В Переславском районе возможен снег (подробнее)