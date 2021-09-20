В Ярославле 92,4% жилого фонда и все соцобъекты подключили к теплу

От ярославцев продолжают поступать жалобы на холод в квартирах
Фото: Полина Вачнадзе
По данным пресс-службы мэрии Ярославля, 92,4% жилого фонда с центральным отоплением, а также все социальные объекты города подключены к теплу.
- Это данные на 15:00 20 сентября, - уточняют в ведомстве.
Однако от ярославцев продолжают поступать жалобы не только на холод в квартирах, но и на холодные батареи в некоторых детских садах.
- По вопросам регулировки необходимо обращаться в управляющие компании, - такой ответ на жалобы дают в мэрии.
Как утверждают в ведомстве, уточнить сроки подачи тепла можно в Единой диспетчерской службе по телефону 40-40-40. Однако весь день 20 сентября ярославцы, которые пытались дозвониться до ЕДДС, слышали в трубке лишь одно: «Линия сейчас занята. Попробуйте позвонить позднее».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Зимний привет: новая неделя в Ярославской области началась с аномального похолодания
В Переславском районе возможен снег (подробнее)