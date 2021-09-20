Из Ярославля в Калининград увеличат число авиарейсов

С ноября самолет до Калининграда будет летать дважды в неделю. ФОТО: с сайта nordwindairlines.ru

С ноября число авиарейсов из Ярославля до Калининграда будет увеличено до двух в неделю, сообщает правительство региона. Самолеты из Туношны будут летать по средам и воскресеньям. Длительность перелета – 2,5 часа.

С 17 октября самолеты «Ярославль – Калининград» выполняют рейсы по воскресеньям. О старте продаж билетов на рейсы по средам будет сообщено дополнительно.

Подробности можно узнать в справочной аэропорта «Туношна» по телефону 8(4852)43-18-00 или на официальных сайтах аэропорта и авиакомпании.