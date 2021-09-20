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Происшествия20 сентября 2021 15:00

Мэр Ярославля выразил соболезнования родным и близким погибших в Пермском университете

Восемь человек погибли, больше 20 – пострадали
Полина Вачнадзе
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Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким погибших в Пермском университете. Скриншот с видео

Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким погибших в Пермском университете. Скриншот с видео

Мэр Ярославля Владимир Волков на своей странице в социальных сетях выразил соболезнования в связи с трагедией, которая сегодня, 20 сентября, произошла в Перми. Утром на территории Пермского университета 18-летний студент юрфака открыл стрельбу. Восемь человек погибли, больше 20 – пострадали.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших сегодня в Пермском университете. Как и все, я потрясен случившейся трагедией. Ярославль скорбит вместе с вами, - написал глава Ярославля.

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