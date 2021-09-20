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Происшествия20 сентября 2021 13:34

В Ярославле водитель проехал по ногам двухлетнего мальчика

ДТП произошло во дворе дома на улице Кривова
Полина Вачнадзе
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На улице Кривова под колеса машины попал двухлетний мальчик

На улице Кривова под колеса машины попал двухлетний мальчик

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 20 сентября, во дворе дома №57 на улице Кривова под колеса машины попал двухлетний мальчик: автомобиль проехал по ногам малыша. Водитель с места аварии уехал.

- Ребенок вышел из дома вместе с бабушкой выбежал на дорогу и упал, после чего произошел наезд автомобиля «Лада», - сообщили предварительную информацию в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. 24-летнего водителя «Лады» нашли. По словам мужчины, он ничего не заметил и продолжил движение.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.