В Интернете появился тест ко Всемирному дню ответственного потребления пива

ФОТО: Иван ПЕТРОВ

«Балтика» продолжает развивать культуру ответственного потребления пива. В этом году компания подготовила тест на сайте pikabu.ru, который с помощью сатиры обращает внимание на проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем, его продажей несовершеннолетним и вождением в нетрезвом виде.

«Балтика» с 2015 года участвует во Всемирном дне ответственного потребления пива, который в этот раз проходит 17 сентября.

С прошлого года пивовары проводят акцию онлайн - не только из-за рисков, которые несут массовые мероприятия в период пандемии, но и для того, чтобы привлечь к участию большее количество людей и показать, что проблема безответственного потребления алкоголя существует, но возможность это изменить - в наших руках. В 2020 году «Балтика» впервые затронула сложную, но важную для формирования культуры потребления пива, тему общения с подростками об алкоголе. Акцию поддержали не только топ-менеджеры компании, локальные блогеры и лидеры общественного мнения, но и звезды: телеведущая Ольга Шелест, журналистка Катерина Гордеева, певец Ден Петров и блогер Степан Зайков. Инициатива нашла прекрасный отклик у пользователей – общий охват составил около двух миллионов человек.

В этом году «Балтика» запустила тест на pikabu.ru «Травмпункт или уютный дом: чем закончится ваша вечеринка?», чтобы в игровой форме показать, к чему может привести безответственность в потреблении пива. Стоит ли уговаривать выпить того, кто не хочет? Когда нужно переходить на что-то безалкогольное? И разумно ли сесть за руль, если ты пьян, но все-таки трезвее друга? С этими и другими вопросами уже столкнулись участники теста. Они примерили на себя роль главного героя и успешно (или не очень) добрались до конца виртуальной вечеринки.