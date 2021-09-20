В Переславле-Залесском Ярославской области объявили о запуске тепла

К сожалению, теплее в домах не стало. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 сентября администрация Переславля-Залесского объявила о запуске тепла в районе. Но это еще не все новости отопления в районе - пусконаладочные работы пообещали завершить до 30 сентября.

- Запускаем котельные и в городе, и в сельской местности. Тепло будет подаваться сразу в объекты соцсферы и в жилые дома, - сообщала глава Переславского района Ирина Строкинова.

Как рассказывают переславцы, после начала отопительного сезона, к сожалению, теплее в домах не стало.

- Как мы знаем, обещать - не значит жениться. Но - ждем! Все мерзнут! И как обычно традиционные проблемы с теплом снова с нами, - пишут жительница Переславля в группе "Наш Переславль".